Аллегрі розповів, що необхідно Ювентусу для перемоги над Атлетіко

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

"Завтра треба добре читати епізоди під час гри. Дуглас Коста був майже в складі, але сьогодні у нього інша перепона.

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Мені досі треба вирішити, хто завтра зіграє. Набір частин буде важливий, хто знає, може, Міралем П'яніч завтра заб'є, як він це зробив у Неаполі.

Атлетіко виграв 3 Ліги Європи, а також дійшов до двох фіналів Ліги чемпіонів, це одна з найсильніших команд Європи останніх років. Завтра необхідно викластись на повну, і ми це зробимо.

Це не гра року, адже якщо ми пройдемо, будуть ще раунди в Лізі чемпіонів. Ми думаємо про те, щоб продемонструвати хорошу гру, потім будемо турбуватись про решту сезону.

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У першому матчі ми добре провели перший тайм, а потім припустились помилки, подумавши, що уникли загрози після того, як вони влучили у поперечину. Треба вийти та зіграти агресивно та з допомогою наших фанів", – цитує Аллегрі офіційний Twitter Ювентуса.