Аякс – Реал: УЕФА сменил арбитра матча

Главным арбитром первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс – Реал будет словенец Дамир Скомина, тогда как Шимон Марциняк будет работать на VAR.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил, что главным арбитром матча Аякс – Реал предназначен словенец Дамир Скомина.

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Сначала поединок должен был обслуживать Шимон Марциняк, но поляк будет работать видеоассистентом.

Матч состоится 13 февраля в 22:00 по киевскому времени на Амстердам Арене.