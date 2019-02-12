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Аякс – Реал: УЕФА сменил арбитра матча

12 февраля 13:18 149 Читати українською
Аякс – Реал: УЕФА сменил арбитра матча
Дамир Скомина / УЕФА

Главным арбитром первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс – Реал будет словенец Дамир Скомина, тогда как Шимон Марциняк будет работать на VAR.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил, что главным арбитром матча Аякс – Реал предназначен словенец Дамир Скомина.

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Сначала поединок должен был обслуживать Шимон Марциняк, но поляк будет работать видеоассистентом.

Матч состоится 13 февраля в 22:00 по киевскому времени на Амстердам Арене.

Лига чемпионов1/8 финалаЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Среда 13 февраля 2019

Аякс

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