Шахтер – Айнтрахт: УЕФА назвал арбитра матча

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать поединок между Шахтером и Айнтрахтом.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Айнтрахтом будет обслуживать английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

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На линиях Тейлору будут помогать Гарри Бесвик и Адам Нанн. Четвертым арбитром назначено Константина Хадзидакиса.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретится с немецким Айнтрахтом, первый поединок состоится в Харькове 14 февраля – начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 21 февраля.

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