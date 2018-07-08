Росія – Хорватія: посол балканців, святкуючи перемогу, з друзями викинув у вікно диван

Після матчу чемпіонату світу-2018 Росія – Хорватія балканці несамовито святкували історичний успіх. Відзначився навіть посол країни Крешо Главач.

Посол Хорватії у країнах південно-східної Азії Крешо Главач не стримував емоцій після перемоги своїх співвітчизників у чвертьфіналі ЧС-2018 над Росією.

Росія – Хорватія – 2:2 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Абасадор разом з друзями, святкуючи тріумф Хорватії, викинули у вікно диван, знявши процес на відео.

До слова, не стримувала своїх святкувань і президент Хорватії Грабар-Китарович, яка танцювала у роздягальні разом з гравцями та тренерами збірної.

Нагадаємо, хорвати вдруге у своїй історії вийшли у півфінал Мундіалю. За путівку в фінал команда Даліча 11 липня зіграє проти Англії.