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Роналду розізлився на фаната, який хотів із ним сфотографуватися після матчу з Байєром

08:26 1998 Читать на русском
Роналду розізлився на фаната, який хотів із ним сфотографуватися після матчу з Байєром
Кріштіану Роналду / Getty Images

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду гнівно відреагував на дії свого прихильника після матчу Ліги чемпіонів з німецьким Байєром.

 
Кріштіану Роналду 75’
Гонсало Ігуаїн 90+2’
75’ Кріштіану Роналду
90+2’ Гонсало Ігуаїн

Після фінального свистка на поле вибіг уболівальник, який хотів зробити фото з португальцем. Однак фанат не розрахував сили, коли схопив футболіста ззаду.

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Роналду не оцінив дії фаната, хоч зазвичай погоджується на фото в таких випадках. Він невдоволено розмахував руками і щось вигукував на адресу вболівальника, якого схопили стюарди, інформує Bleacher Report.

До слова, Ювентус завдяки голам Роналду та Ігуаїна обіграв Байєр (2:0) і фінішував на першому місті у групі D.

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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Байєр - Ювентус
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