Роналду розізлився на фаната, який хотів із ним сфотографуватися після матчу з Байєром

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду гнівно відреагував на дії свого прихильника після матчу Ліги чемпіонів з німецьким Байєром.

Після фінального свистка на поле вибіг уболівальник, який хотів зробити фото з португальцем. Однак фанат не розрахував сили, коли схопив футболіста ззаду.

Байєр – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Роналду не оцінив дії фаната, хоч зазвичай погоджується на фото в таких випадках. Він невдоволено розмахував руками і щось вигукував на адресу вболівальника, якого схопили стюарди, інформує Bleacher Report.

До слова, Ювентус завдяки голам Роналду та Ігуаїна обіграв Байєр (2:0) і фінішував на першому місті у групі D.

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