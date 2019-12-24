Рій бджіл перервав матч чемпіонату Танзанії

Поєдинок чемпіонату Таназанії між командами Янг Афрікас та Ірінга Юнайтед був зупинений через курйозну причину.

На 53-й хвилині матчу за рахунку 3:0 на користь Янг Афріканс гравці стали жертвою нападу бджіл. Футболісти, арбітри та навіть тренери і запасні змушені були лягти на газон, щоб уникнути покусів. Арбітр поєдинку вимушений був на кілька хвилин перервати гру.

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Дісталося не лише футболістам – деякі уболівальники в екстреному порядку залишали трибуни стадіону через осатанілих комах.

Зрештою, матч був продовжений і завершився з рахунком 4:0 на користь господарів.

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