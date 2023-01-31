"Ситуація з Ребровим. У нього контракт з клубом. Розуміння, чи прийде він у збірну України, чи буде працювати далі з клубом, наскільки мені відомо, на цей момент немає. Конкретних домовленостей, які дозволяють стверджувати, що Ребров очолить національну збірну України, немає.

Хто очолить збірну України – Павелко пролив світло на переговори з Ребровим

Переговорний процес, наскільки мені відомо, зараз на паузі. Не знаю, з чиєї ініціативи, що і як. Наразі перемовин немає, конкретики, яка могла б трансформуватися у контракт, на цей момент теж немає.

Зараз вже, фактично, лютий. Наприкінці березня Україна зіграє проти Англії на Вемблі у відборі на Євро-2024. Щоб потрапити туди, потрібно робити британську візу. Питання – хто з футболістів збірної України має готуватися до цієї гри? Чи буде, як минулого року, коли хтось просто не поїхав, бо в нього не було британської візи? Маю на увазі, коли ми з Шотландією грали.

Півтора місяця до старту відбору, а ми нічого не знаємо стосовно головного тренера. Павелко каже, що є план А, план Б, план С. Але хіба це нормально, коли УАФ стає заручником рішення однієї людини?

Так, буває таке, що не виходить домовитися. Це життя, це футбол. Тоді треба шукати іншого тренера. Не сходиться же світ клином лише на Реброві. Ребров – не єдиний тренер у світовому футболі. Але чомусь ця вся історія затягується до останнього, а рішення все одно доведеться ухвалювати", – розповів Вацко в ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, за два місяці до старту відбору на Євро-2024 збірна України все ще не має головного тренера. Олександр Петраков, контракт якого завершився, вже очолив Вірменію. Ребров має чинну угоду з Аль-Айном до 30 червня.

Петраков у своїй стихії – побачимо Вірменію на Євро-2024?