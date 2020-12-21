"Моя базова зарплата – не дуже висока. Але я наполягав на деяких бонусах, якщо клуб досягне певних успіхів.

Ребров має зарплату топ-рівня, – президент Ференцвароша

Давайте подивимося правді в очі, футбол – бізнес. І ось так він повинен працювати скрізь: якщо хочете більшого – працюйте старанніше", – цитує Реброва видання Sport365.hu.

Нагадаємо, 46-річний український фахівець очолює Ференцварош з літа 2018 року. На зимову паузу його команда пішла лідером чемпіонату Угорщини – 9 пунктів переваги над Фехерваром і гра в запасі.

Харатін забив черговий гол за Ференцварош – команда Реброва завершила рік впевненим лідером чемпіонату