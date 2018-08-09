Ребров міг би стати тренером Легії, – журналіст

Український спеціаліст Сергій Ребров міг би очолити польську Легію, але, схоже, команда не зацікавлена у послугах українця.

Українець Сергій Ребров міг би очолити польську Легію, про це на своїй сторінці у твіттері повідомив спортивний журналіст Пьотр Козьмінскі.

Щоправда інший журналіст, сайту Legia.net, повідомив, що польська команда не зацікавлена у послугах українця.

Зінченко відмовився від переходу у Вулверхемптон

Нагадаємо, останнім місцем роботи Реброва був аравійський Аль-Ахлі, з якого українець був звільнений у квітні цього року.