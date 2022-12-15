"Хто вам сказав, що у Ярмоленка була пропозиція від Динамо? Я про це не знаю. Коли я йому зателефонував та запитав, чи є бажання продовжити кар’єру в Аль-Айні, то він сказав, що подумає, порадиться зі сім’єю.

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Я абсолютно не знаю та не розмовляв з ним з приводу інших пропозицій. Він зі мною не радився, Андрій дорослий хлопець, у нього є з ким радитися", – зізнався Ребров на YouTube-каналі Анни Ребрової.

Нагадаємо, Ярмоленко приєднався до Аль-Айна, який очолює Сергій Станіславович, влітку 2022 року. Андрій вже встиг зіграти в 14 матчах, в яких відзначився 3 голами та 5 асистами.

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