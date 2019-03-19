Реал розглядає можливість обміну Куртуа на Де Хеа

Голкіпер "галактікос" Тібо Куртуа може повернутися в АПЛ, а воротар "червоних дияволів" Давід Де Хеа знову може переїхати у Мадрид.

За інформацією The Sun, керівництво Реала має намір здійснити обмін Тібо Куртуа на Давіда Де Хеа. Белігійський страж воріт не в захваті від такої ідеї та воліє відмовитися від такого варіанту. Тібо не хоче повертатися в АПЛ, де він вже виступав за Челсі.

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Нагадаємо, що змінити основного голкіпера є бажанням нового-старого тренера Реала Зінедіна Зідана. Раніше повідомлялося, що французький фахівець особисто зацікавлений у поверненні у Мадрид Давіда Де Хеа.

Мадридський клуб готує пропозицію у розмірі 75 млн фунтів, але, як очікується, МЮ її відхилить. Тож керівництво Реала вирішило піти іншим шляхом й хоче запропонувати обмін Куртуа на Де Хеа та доплату. Такий сценарій може цілком влаштувати "червоних дияволів".

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