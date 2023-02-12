Тібо Куртуа таки не встиг залікувати травму, тому у воротах Реала знову з'явився Андрій Лунін. Українець пропустив три м'ячі, але сказати, що він був помилявся, не можна. Тут більше запитань до лінії оборони, яка провалювалася аж надто часто.

Лунін взяв перший Клубний ЧС для України – Реал здолав Аль-Хіляль у фіналі, але Андрій пропустив тричі в день народження

На щастя, Реал легко зумів компенсувати слабку гру в захисті яскравою атакою. Вінісіус оформив дубль та вирізав класний асист на Бензема. Ще двічі забив Феде Вальверде. Реал вкотре виграв Клубний чемпіонат світу, а Андрій Лунін став першим українцем, який зіграв на цьому турнірі і виграв трофей.