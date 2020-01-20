Ракицький поскаржився, що перезбуджується від персональної кричалки фанів Зеніта

Український захисник Зеніта Ярослав Ракицький розповів про стосунки з уболівальниками російського клубу.

"Рік у Петербурзі щасливий для мене. Знайшов шикарний стадіон, шикарну команду, приголомшливих уболівальників. Пишаюся їхньої підтримкою.

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Кричалка: "Ракицький, гол!"? Чесно, вони коли кричать, я не можу забити. Мене це бентежить. Це приємно настільки, що я починаю перезбуджуватися. Це клас, круто, такого ніколи зі мною не було, але це збиває", – цитує Ракицького прес-служба Зеніта.

Нагадаємо, Ракицький покинув Шахтар і перебрався в Зеніт в січні минулого року. Відтоді Ярослав зіграв за пітерський клуб 41 матч, в яких забив 4 голи.

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