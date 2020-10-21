Пятов чи Трубін: Каштру визначився з голкіпером на поєдинок Реал – Шахтар
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів, хто захищатиме ворота у зустрічі з чемпіоном Іспанії в рамках першого туру Ліги чемпіонів.
"Жодних секретів та інтриги. Футбол дуже лінійний. Це те, що я говорив раніше. Трубін був з нами й працював, він не був інфікований і відіграв в останньому матчі. Ми йому довіряємо.
"Чому б Шахтарю не здивувати футбольний світ?" – Чижевський оцінив шанси чемпіона України у протистоянні з Реалом
Зрозуміло, що Пятов – капітан Шахтаря і збірної України, але, на жаль, у нього був коронавірус. Жоден гравець з тих, які перенесли COVID-19, не буде грати. Це мій принцип. Це моє рішення.
Якщо потрібно буде Трубіна поміняти – ми Пятова поставимо. Якщо з Трубіним щось станеться до гри – буде грати Пятов", – цитує Каштру сайт ТК Футбол.
Поєдинок Реал – Шахтар пройде сьогодні, 21 жовтня, в Іспанії. Початок – о 19:55.
Шахтар важко входить у сезон: тиск від Луческу, амбіції Срни і ще 5 причин