"Жодних секретів та інтриги. Футбол дуже лінійний. Це те, що я говорив раніше. Трубін був з нами й працював, він не був інфікований і відіграв в останньому матчі. Ми йому довіряємо.

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Зрозуміло, що Пятов – капітан Шахтаря і збірної України, але, на жаль, у нього був коронавірус. Жоден гравець з тих, які перенесли COVID-19, не буде грати. Це мій принцип. Це моє рішення.

Якщо потрібно буде Трубіна поміняти – ми Пятова поставимо. Якщо з Трубіним щось станеться до гри – буде грати Пятов", – цитує Каштру сайт ТК Футбол.

Поєдинок Реал – Шахтар пройде сьогодні, 21 жовтня, в Іспанії. Початок – о 19:55.

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