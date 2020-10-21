Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал, кого поставит в ворота во встрече с чемпионом Испании в рамках первого тура Лиги чемпионов.

"Никаких секретов и интриги. Футбол очень линейный. Это то, что я говорил ранее. Трубин был с нами и работал, он не был инфицирован и отыграл в последнем матче. Мы ему доверяем.

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Понятно, что Пятов – капитан Шахтера и сборной Украины, но, к сожалению, у него был коронавирус. Ни один игрок из тех, которые перенесли COVID-19, не будет играть. Это мой принцип. Это моё решение.

Если нужно будет Трубина поменять – мы Пятова поставим. Если с Трубиним что-то произойдет до игры – будет играть Пятов", – цитирует Каштру сайт ТК Футбол.

Поединок Реал – Шахтер пройдет сегодня, 21 октября, в Испании. Начало – в 19:55.

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