"Ми пишаємося відносинами, заснованими на довірі, які ми встановили з таким престижним клубом, як Динамо.

Захисник Динамо офіційно приєднався до команди українців у Європі

Я хотів би висловити особливу подяку президенту киян Ігорю Суркісу за згоду на перехід Дячука до нашого клубу. Я не сумніваюся, що Максим зміцнить нашу оборону. Бажаємо йому успішного сезону", – цитує Урфера офіційний сайт польського клубу.

Нагадаємо, Дячук перейшов до гданської команди на правах оренди, підписавши угоду на один сезон.

До слова, окрім Максима за Лехію вже виступають чотири українці – Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Антон Царенко та Богдан В’юнник (минулого сезону лідером команди був Максим Хлань, який нині намагається працевлаштуватись у турецькій Суперлізі).

Динамо безкоштовно відпустило гравця збірної України – він вже обрав новий клуб