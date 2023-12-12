Шахтар і Порту зіграють 13 грудня в 6 турі групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Порту – Шахтар відбудеться у середу, 13 грудня, на стадіоні Драгау. Стартовий свисток румунського арбітра Іштвана Ковача пролунає о 22:00 за Києвом. Після 5 турів команди набрали по 9 очок і з'ясують, хто приєднається до Барселони, яка вже оформила вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Порту – Шахтар: прогноз на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Порту – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 13 12 2023

Матч Порту – Шахтар можна дивитися онлайн в прямому ефірі на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 21:50. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2023/24. Коментатори – Вадим Шевякін і Роберто Моралес.

Трансляція матчу буде обрамлена аналітичною студією. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – старт програми на "MEGOGO Футбол Перший" о 20:55. Після фінального свистка фахівці розберуть матч у тій же студії.

Нагадаємо, поєдинок першого туру ЛЧ між Шахтарем і Порту в Гамбурзі завершився перемогою португальців з рахунком 3:1. Після 5-ти турів у обох команд по 9 очок. Щоб посісти друге місце і вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, "гірникам" треба перемагати. Нічия буде на користь Порту, який отримає перевагу над підопічними Маріно Пушіча в особистих матчах, а Шахтар опуститься в Лігу Європи.

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