Відомий футбольний коментатор Юрій Альбертович Розанов пішов з життя у віці 59 років. Останнім часом він боровся з раком.

Юрій Розанов тривалий час боровся із онкологічним захворюванням, проте хвороба, на жаль, виявилась сильнішою, повідомляє Чемпионат.

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Минулого літа коментатор начебто пішов на поправку, але в результаті обстеження у нього знову були виявлені новоутворення. Розанов неодноразово проходив курси хіміотерапії, але, зрештою, хвороба взяла гору.

Нагадаємо, Юрій Розанов встиг попрацювати не тільки в Росії, а й в Україні, коментувавши Євро-2012 на телеканалі Футбол 1/2. Після турніру росіянин ще певний час працював експертом на українському телебаченні, а згодом повернувся на батьківщину.

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