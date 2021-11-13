Сумна звістка надійшла зі Львова – не стало видатного футболіста Карпат Анатолія Саулевича.

13-го листопада на 63-му році життя відійшов у вічність колишній гравець Карпат Анатолій Саулевич, повідомляє сайт Львівської асоціації футболу.

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До слова, за львів'ян Саулевич грав у 1978-1981-му, 1989-му роках провів 170 матчів і забив 11 голів. Також захищав кольори СКА Карпати, працював тренером у СДЮШОР Карпати.

Футбол для Анатолія Саулевича залишався важливою частиною упродовж всього життя.Зокрема, він успішно виступав за команду ветеранів Карпат, з якою 2004-го року став чемпіоном України.

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