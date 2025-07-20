Житомирське Полісся привітало Олександра Усика з перемогою в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Прес-служба Полісся прокоментувала звитягу Усика у своїх соцмережах. Також житомиряни жартома представили майбутнього опонента українського чемпіона.

Суркіс привітав Усика з перемогою над Дюбуа: "Бажаю якомога довше залишатися на боксерській вершині"

"Наступний суперник Олександра Усика – Санта-Колома", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Полісся.

Нагадаємо, що "вовки" зустрінуться з Санта-Коломою у матчах другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Перший поєдинок протистояння відбудеться 24 липня, о 20:00 за київським часом

Додамо, що у лютому 2022 року Олександр Усик дебютував за Полісся у товариському матчі, а влітку 2023 року підписав повноцінний контракт з житомирським клубом.

Визначився суперник Полісся в Лізі конференцій – команда з Андорри в меншості ледь не допустила камбек боснійців