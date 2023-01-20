Джессі Лінгард провів понад 230 матчів за першу команду Манчестер Юнайтед, до якого приєднався в семирічному віці. Минулого літа відносини гравця з англійським грандом зіпсувались і він перейшов до Ноттінгема. Щоб зняти біль від розчарування під час провального сезону з Манчестер Юнайтед Лінгард щовечора випивав. Про це півзахисник розповів у подкасті The Diary of a CEO.

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"Мені треба було заспокоїтись, тому пив перед сном. Зараз я озираюся назад і думаю: "Для чого я це робив?" Я намагався забути, що відбувається. Але від цього стало в 10 разів гірше. Моя мама потрапила до лікарні й залишила мене з молодшими сестрою та братом. Насправді я не був тим старшим братом, якого вони хотіли в той час. Мене просто не було там ментально. Я не хотів кидати футбол. Я б ніколи не кинув футбол, але мені потрібна була перерва", – розповів гравець під час інтерв’ю.



Джессі Лінгард в цьому сезоні провів 14 матчів за Ноттінгем. Півзахисник не відзначився результативними діями, але отримав одну жовту картку.

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