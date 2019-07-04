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Підківка близький до повернення в Карпати, – ЗМІ

4 липня 22:06 869 Читать на русском
Підківка близький до повернення в Карпати, – ЗМІ
Роман Підківка / Карпати

24-річний голкіпер Роман Підківка може повернутись в Карпати.

Львівський клуб близький до того, аби повернути свого колишнього голкіпера Романа Підківку, повідомляє видання Football.ua.

Кучинський покинув Карпати

Карпати хочуть посилити воротарську позицію у зв'язку з відходом Максима Кучинського. Зауважимо, що раніше львів'яни орендували у Шахтаря Олега Кудрика.

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Нагадаємо, Підківка – вихованець Карпат. Взимку цього року 24-річний голкіпер покинув "левів" та перебрався в Арсенал-Київ, де зіграв 14 матчів, пропустив 22 голи та тричі відстояв "на нуль".

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Роман Підківка Роман Підківка Карпати Карпати
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