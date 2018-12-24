Петряк потрапив у символічну збірну першого кола чемпіонату Угорщини

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк потрапив у символічну збірну першого кола угорської Суперліги.

Угорська Суперліга визначила символічну збірну першого кола. Половину списку складають гравці Ференцвароша.

Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу

Знайшлось місце і українському легіонеру Івану Петряку, який перейшов в угорський клуб на правах оренди з донецького Шахтаря влітку цього року.

Пізніше Ференцварош очолив українець Сергій Ребров, і наразі команда йде на 1 сходинці в турнірній таблиці чемпіонату.

Наші за кордоном: Кравець і Гладкий нагадують про себе, продуктивний Яремчук, скандали і неспокій у Сербії та Греції