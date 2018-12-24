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Петряк потрапив у символічну збірну першого кола чемпіонату Угорщини

21:02 0 Читать на русском
Петряк потрапив у символічну збірну першого кола чемпіонату Угорщини
Іван Петряк / ФК Ференцварош

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк потрапив у символічну збірну першого кола угорської Суперліги.

Угорська Суперліга визначила символічну збірну першого кола. Половину списку складають гравці Ференцвароша.

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Знайшлось місце і українському легіонеру Івану Петряку, який перейшов в угорський клуб на правах оренди з донецького Шахтаря влітку цього року.

Пізніше Ференцварош очолив українець Сергій Ребров, і наразі команда йде на 1 сходинці в турнірній таблиці чемпіонату.

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Теги
Світ Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош
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