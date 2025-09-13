Перша ліга: Прикарпаття здійснило камбек проти Металіста
13 вересня відбулися матчі 6-го туру Першої ліги. Результати та огляди зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".
Перша ліга 2025/26, 6-й тур
Металіст – Прикарпаття-Благо – 2:2
Голи: Кайдалов, 21, Цвіренко, 65 – Хома, 87, Француз (пен.), 89
Нива – Вікторія – початок о 14:00
У першому матчі ігрового дня зустрічалися Металіст та Прикарпаття. Харків'яни відкрили рахунок на 20-й хвилині – Багачанський в контратаці віддав класний пас на Кайдалова, а той пройшов у штрафний майданчик та пробив у ближню дев'ятку.
На 61-й хвилині Підгурський бив головою після подачі кутового, м'яч влучив у поперечку. Проте через дві хвилини Металіст таки забив. Цвіренко віддав пас на фланг Луціву, далі півзахисник зробив передачу у штрафний, а там той таки Цвіренко завдав сильного удару під перекладину.
На 86-й хвилині Прикарпаття змогло відквитати один м'яч. Жмуйда зробив простріл з флангу, а там м'яч дістався Хоми, який не схибив. Невдовзі необачно зіграв у своєму штрафному, після чого суддя призначив пенальті на користь гостей. Француз реалізував одинадцятиметровий, пробивши по центру. В підсумку Прикарпаття змогло вирвати нічию.