Перша ліга 2025/26, 6-й тур

Металіст – Прикарпаття-Благо – 2:2

Голи: Кайдалов, 21, Цвіренко, 65 – Хома, 87, Француз (пен.), 89

Нива – Вікторія – початок о 14:00

Поділля врятувалось від поразки Пробою, Буковина вийшла в лідери чемпіонату: Перша ліга

У першому матчі ігрового дня зустрічалися Металіст та Прикарпаття. Харків'яни відкрили рахунок на 20-й хвилині – Багачанський в контратаці віддав класний пас на Кайдалова, а той пройшов у штрафний майданчик та пробив у ближню дев'ятку.

На 61-й хвилині Підгурський бив головою після подачі кутового, м'яч влучив у поперечку. Проте через дві хвилини Металіст таки забив. Цвіренко віддав пас на фланг Луціву, далі півзахисник зробив передачу у штрафний, а там той таки Цвіренко завдав сильного удару під перекладину.

На 86-й хвилині Прикарпаття змогло відквитати один м'яч. Жмуйда зробив простріл з флангу, а там м'яч дістався Хоми, який не схибив. Невдовзі необачно зіграв у своєму штрафному, після чого суддя призначив пенальті на користь гостей. Француз реалізував одинадцятиметровий, пробивши по центру. В підсумку Прикарпаття змогло вирвати нічию.