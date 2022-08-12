Аполлон на своєму офіційному сайті повідомив, що клуб розірвав контракт з Нойком за спільною згодою.

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Півзахисник встиг стати чемпіоном Кіпру у сезоні 2021/22, а перебрався він до Кіпру з білоруського Руху. Нойок є вихованцем Шахтаря, встиг пограти за Закарпаття, Металіст, мінське Динамо та російський Оренбург.

Додамо, що Олександр виступав за Аполлон з січня 2022 року, за цей час провів 11 матчів, забивши 1 гол.

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