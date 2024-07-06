Збірні Нідерландів і Туреччини зустрічаються в рамках 1/4 фіналу Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Нідерланди – Туреччина розпочнеться о 22:00 за київським часом. Команди вийдуть на поле Олімпіаштадіон в Берліні. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі Megogo за наявності відповідної підписки.

Нідерланди – Туреччина: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2024

Востаннє ці збірні зустрічалися у відборі на ЧС-2022, і це було феєрично. Туреччина на своєму полі здобула перемогу з рахунком 4:2, а Нідерланди в себе вдома відповіли ще переконливіше – 6:1. Хтозна, можливо, сьогодні на глядачів чекає черговий гольовий трилер.

Нідерланди – Туреччина: стартові склади

Нідерланди: Вербрюгген – Дюмфріс, Де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс – Бергвейн, Сімонс, Гакпо – Депай

Туреччина: Гюнок – Мюлдур, Айхан, Акайдин, Бардакчі, Кадіоглу – Гюлер, Чалханоглу, Озджан, Їлдиз – Їлмаз