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Неймар став найкращим бомбардиром в Лізі чемпіонів серед бразильців

11 грудня 23:46 203 Читать на русском
Неймар став найкращим бомбардиром в Лізі чемпіонів серед бразильців
Неймар / Gatty images

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар відзначився забитим голом у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди.

Завдяки цьому взяттю воріт Неймар одноосібно очолив список найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів серед бральців, повідомляє Squawka. Тепер у форварда парижан 32 голи в головному єврокубку. У легенди Барселони Рівалдо, який тепер знаходиться на другому місці, 31.

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Зазначимо, що Неймар лише 11 разів у Лізі чемпіонів відзначався в складі ПСЖ. Решту голів нападник збірної Бразилії забив, виступаючи за Барселону.

Ліга чемпіонів6 турСтадіон ім. Р. Митича (Белград)

Црвена Звезда - Парі Сен-Жермен: Вівторок 11 грудня 2018

Црвена Звезда
Матч завершено
1 : 4
Парі Сен-Жермен
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Теги
Ліга чемпіонів Головне Црвена Звезда - Парі Сен-Жермен Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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