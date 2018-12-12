Неймар став найкращим бомбардиром в Лізі чемпіонів серед бразильців

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар відзначився забитим голом у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди.

Завдяки цьому взяттю воріт Неймар одноосібно очолив список найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів серед бральців, повідомляє Squawka. Тепер у форварда парижан 32 голи в головному єврокубку. У легенди Барселони Рівалдо, який тепер знаходиться на другому місці, 31.

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Зазначимо, що Неймар лише 11 разів у Лізі чемпіонів відзначався в складі ПСЖ. Решту голів нападник збірної Бразилії забив, виступаючи за Барселону.