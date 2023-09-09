Нападник Аль-Хіляля відзначився дублем у матчі проти Болівії у відборі на ЧС-2026 і тепер може похизуватися 79 голами за "селесао". Неймар став найкращим бомбардиром в історії бразильської збірної, обійшовши легендарного Пеле (77).

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Для свого досягнення 31-річному Неймару знадобилося 125 матчів і в середньому 132 хвилини на гол. Пеле був значно "прудкішим" – він набив свої 77 м'ячів всього за 92 гри, тобто в середньому відзначався кожні 95 хвилин.

Нагадаємо, Неймар дебютував за національну збірну Бразилії 10 серпня 2010 року і відразу забив у спарингу проти США. Влітку нападник змінив клубну прописку, перейшовши з ПСЖ у саудівський Аль-Хіляль.

Brazil have a new goalscoring king!



Neymar's 78th goal overtakes Pele as @CBF_Futebol's all-time men's leading scorer. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EmztniOFMJ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 9, 2023

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