Неймар обійшов Пеле і став найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії
Неймар навіки вписав своє ім'я в історію національної збірної Бразилії.
Нападник Аль-Хіляля відзначився дублем у матчі проти Болівії у відборі на ЧС-2026 і тепер може похизуватися 79 голами за "селесао". Неймар став найкращим бомбардиром в історії бразильської збірної, обійшовши легендарного Пеле (77).
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Для свого досягнення 31-річному Неймару знадобилося 125 матчів і в середньому 132 хвилини на гол. Пеле був значно "прудкішим" – він набив свої 77 м'ячів всього за 92 гри, тобто в середньому відзначався кожні 95 хвилин.
Нагадаємо, Неймар дебютував за національну збірну Бразилії 10 серпня 2010 року і відразу забив у спарингу проти США. Влітку нападник змінив клубну прописку, перейшовши з ПСЖ у саудівський Аль-Хіляль.
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