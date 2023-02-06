"Ми побачили версію Циганкова, яка далека від найкращої. Він – гравець з неймовірним потенціалом. Я впевнений, що він якісно підсилить наш склад завдяки своєму таланту, здібностям і футболу, який є дуже і дуже хорошим.

Дебют Циганкова в Ла Лізі у відеоогляді матчу Жирона – Валенсія – 1:0

Потрібно потроху давати йому необхідні хвилини, щоб він міг зіграти на максимум, на всі сто відсотків. Його стовідсоткова працездатність – це дуже добре для нас", – цитує Мічела Futbol Fantasy.

Нагадаємо, Віктор дебютував за Жирону на 78 хвилині матчу проти Валенсії. До цього українець двічі потрапляв у заявку на зустрічі Ла Ліги з Вільяреалом і Барселоною, але так і не виходив на поле.

Циганков дебютував за Жирону – команда українця втримала перемогу над Валенсією та віддалилася від зони вильоту