"На позиції Руслана у нас багато гравців": Аталанта не шкодує про втрату Маліновського
Спортивний директор Аталанти Тоні Д'Аміко переконаний, що відхід Руслана Маліновського піде клубу лише на користь.
"Маліновський пішов, але ми дякуємо йому за весь спільний час з нами. З'явилася така можливість, і ми вирішили нею скористатися. На позиції Руслана у нас багато гравців. Виникла така нагода, і ми вирішили довести справу до кінця.
Маліновський – Аталанті: "Я не прощаюсь, ми залишаємось друзями. Назавжди"
Ми завжди обдумуємо свої можливості на ринку. Я щодня розмовляю з Гасперіні. Всі наші зусилля скеровані на підсилення складу. Іноді вдається це зробити, іноді ні. Поглянемо, які ще варіанти у нас будуть до кінця зимового ринку", – резюмував Д'Аміко у коментарі сайту Джанлуки Ді Марціо.
Нагадаємо, Аталанта відпустила Маліновського у Марсель на правах оренди з правом викупу. Влітку бергамаски повинні отримати 10 млн євро, ще 3 млн передбачені бонусами.