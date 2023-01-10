"Маліновський пішов, але ми дякуємо йому за весь спільний час з нами. З'явилася така можливість, і ми вирішили нею скористатися. На позиції Руслана у нас багато гравців. Виникла така нагода, і ми вирішили довести справу до кінця.

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Ми завжди обдумуємо свої можливості на ринку. Я щодня розмовляю з Гасперіні. Всі наші зусилля скеровані на підсилення складу. Іноді вдається це зробити, іноді ні. Поглянемо, які ще варіанти у нас будуть до кінця зимового ринку", – резюмував Д'Аміко у коментарі сайту Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, Аталанта відпустила Маліновського у Марсель на правах оренди з правом викупу. Влітку бергамаски повинні отримати 10 млн євро, ще 3 млн передбачені бонусами.

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