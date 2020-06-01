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Мудрик зацікавив Баварію та ще один гранд Бундесліги

21:02 2533 Читать на русском
Мудрик зацікавив Баварію та ще один гранд Бундесліги
Михайло Мудрик / Фото ФК Шахтар

Юний півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик потрапив на радари німецьких топ-клубів.

Як стало відомо Футбол 24, Баварія та РБ Лейпциг зацікавлені у послугах юного таланта Шахтаря Михайла Мудрика.

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Відомий німецький фахівець Ральф Рангнік, який зараз працює директором спортивного відділу компанії Red Bull, особисто рекомендував Лейпцигу підписати 19-річного півзахисника. Наразі Рангніка активно сватають у тренерське крісло Мілана – невідомо, чи потенційний відхід фахівця вплине на інтерес німецького клубу до українця.

Нагадаємо, Мудрик проходив зимові збори з основною командою Шахтаря, однак наразі не отримав жодного шансу від Луїша Каштру в офіційних іграх. До слова, раніше Баварія цікавилася й іншими гравцями "гірників" – бразильцями Додо та Тете.

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Джерело: Футбол 24
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