Команда Френка Лемпарда посилено готується до матчу з Брентфордом в АПЛ. Він відбудеться 26 квітня о 21:45.

Мудрик спростував інформацію про несподівані витівки Бьолі у день його презентації

"Сині" відпрацьовували удари з льоту по воротах. Головним героєм став Мудрик, якому вдалось забити чудовими боковими ножицями. Пізніше Михайло перепостив гол у сторіс свого Інстаграму, додавши смайл, що підморгує.

Нагадаємо, 22-річний українець перебрався в Челсі за 70+30 мільйонів і вже встиг взяти участь у 12 поєдинках. Поки без голів, але з двома результативними передачами в активі.

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