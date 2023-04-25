Мудрик вразив голом боковими ножицями – розкішне відео з тренування Челсі
Вінгер збірної України Михайло Мудрик відзначився надзвичайно красивим ударом під час тренування лондонців.
Команда Френка Лемпарда посилено готується до матчу з Брентфордом в АПЛ. Він відбудеться 26 квітня о 21:45.
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"Сині" відпрацьовували удари з льоту по воротах. Головним героєм став Мудрик, якому вдалось забити чудовими боковими ножицями. Пізніше Михайло перепостив гол у сторіс свого Інстаграму, додавши смайл, що підморгує.
Нагадаємо, 22-річний українець перебрався в Челсі за 70+30 мільйонів і вже встиг взяти участь у 12 поєдинках. Поки без голів, але з двома результативними передачами в активі.
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