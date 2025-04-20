24-річний півзахисник Челсі продовжує цікавити інші клуби, попри можливу дискваліфікацію через позитивний тест на допінг. Михайла Мудрика хоче підписати турецький Фенербахче, повідомляє Fanatik.

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Джерело зазначає, що в трансфері українця зацікавлений іменитий тренер стамбульців – Жозе Моурінью. Представники турецького клубу вже розпочали перемовини з Челсі щодо можливого переходу Мудрика.

Крім українського вінгера, Фенербахче також проявляє інтерес до нападника Крістофера Нкунку, захисника Уеслі Фофана та молодого хавбека Леслі Угочукву. Раніше повідомляли, що Челсі влітку планує провести масштабну "чистку" команди, розпрощавшись з групою гравців та придбавши на їх місце нових.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів 15 матчів за лондонський клуб, забив 3 голи та віддав 4 асисти. У грудні 2024 року стало відомо про провалений допінг-тест українського футболіста, гравцеві загрожує дискваліфікація на чотири роки.

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