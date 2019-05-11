Моура: Плачу кожного разу, коли переглядаю третій гол у ворота Аякса

Півзахисник Тоттенхема Лукас Моура розповів, що досі переживає неймовірну перемогу над Аяксом у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Наша команда це заслужила. Я вірив, що ми можемо виграти і вийти в фінал, але не повірив би, що заб'ю три голи, і третій буде на останніх секундах.

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Я переглядав матч, і я плачу кожен раз на цьому моменті, він такий емоційний. Кожен гравець хоче пережити такий момент, вони залишаються в пам'яті на все життя", – цитує Моуру Goal.com.

Нагадаємо, Лукас Моура відзначився хет-триком у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса та вивів Тоттенхем у фінал турніру.

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