Олександр Шворак був вихованцем дитячо-юнацького клубу Тайм з Ковеля (Волинська область). Про сумну звістку повідомила прес-служба команди.

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"RIP. Трагічно загинув у Німеччині наш вихованець Олександр Шворак (2007 р.н.). Співчуття близьким і рідним. Про дату та час похорону повідомимо згодом", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Ковель media, Олександр Шворак проживав у Польщі, звідки вирішив поїхати до Німеччини до свого знайомого. За неофіційною інформацією, молодого футболіста було вбито в Берліні .

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