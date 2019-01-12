Мілевський офіційно повернувся в Динамо Брест

Український форвард Артем Мілевський продовжить кар'єру в чемпіонаті Білорусі.

Артем Мілевський знову одягне футболку Динамо Брест, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мілевський міг перейти у Локомотив

34-річний нападник підписав угоду з білоруським клубом до кінця 2020 року. Нагадаємо, Мілевський вже виступав за Динамо Брест в 2017-2018 роках, українець провів за клуб 31 матч, в яких забив 10 голів.

Попереднім клубом Мілі була угорська Кішварда, за яку українець провів 8 матчів.

Раніше повідомлялось, що Динамо Брест загрожує трансферний бан, який міг поставити під загрозу повернення Артема.

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