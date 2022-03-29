З моменту попереднього оновлення найбільший прогрес у форварда Ліверпуля Діогу Жоти. Португалець подорожчав на 15 млн євро, повідомляє Transfermarkt. На другому місці Антоні Еланга з Манчестер Юнайтед – плюс 11 млн.

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За ними чотири гравці, які подорожчали на 10 мільйонів – Келвін Філліпс (Лідс), Габріел Мартінеллі (Арсенал), Ів Біссума (Брайтон) та Ріс Джеймс (Челсі).

Серед українських легіонерів АПЛ додав у трансферній вартості лише Віталій Миколенко. Захисника Евертона тепер оцінюють у 18 млн євро (+1 млн). А от Андрій Ярмоленко (3,5 млн) та Олександр Зінченко (25 млн) подешевшали на 500 тисяч і три мільйони відповідно.

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