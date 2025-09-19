Захисник Динамо Тарас Михавко виявився найкращим захисником світу до 21 року за показником виграних верхових дуелей.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) визначив Тараса Михавка найкращим молодим захисником світу в одному вмінні.

За показником виграних верхових дуелей 20-річний центральний оборонець Динамо очолив рейтинг серед гравців до 21 року. Статистичне дослідження проводилось серед футболістів 55 найкращих ліг світу.

Цікаво, що в цьому рейтингу Михавко випередив навіть центрального оборонця Реала Діна Хьойсена. В українця відсоток виграних верхових дуелей становить 92,3%, тоді як в іспанця – 88,7%.

