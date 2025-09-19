Михавко випередив зіркового новачка Реала у рейтингу найкращих молодих захисників світу
Захисник Динамо Тарас Михавко виявився найкращим захисником світу до 21 року за показником виграних верхових дуелей.
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory) визначив Тараса Михавка найкращим молодим захисником світу в одному вмінні.
За показником виграних верхових дуелей 20-річний центральний оборонець Динамо очолив рейтинг серед гравців до 21 року. Статистичне дослідження проводилось серед футболістів 55 найкращих ліг світу.
Цікаво, що в цьому рейтингу Михавко випередив навіть центрального оборонця Реала Діна Хьойсена. В українця відсоток виграних верхових дуелей становить 92,3%, тоді як в іспанця – 88,7%.
