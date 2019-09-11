Михалик допомагав українській армії під час виступів у Росії

Ультрас луцької Волині змусили Тараса Михалика розкрити деякі таємниці свого перебування у Росії.

Захисник Волині Тарас Михалик зізнався, що під час виступу у складі московського Локомотива надавав фінансову підтримку українській армії. На таку відвертість його спровокували ультрас волинського клубу, за який тепер виступатиме Тарас. Вболівальники закидали йому виступи під час війни у країні-агресорі.

Михалик та Чачуа стали гравцями Волині, – ЗМІ

Як виявилось, ультрас луцького клубу не знали про факт допомоги армії зі сторони Михалика, тому ставилися до його повернення у Волинь неоднозначно. 35-річний українець не вважав за потрібне це афішувати. Вболівальники змінили своє ставлення до гравця, так як дізналися його громадянську позицію і його відношенню до війни, – повідомляє шоу Бомбардир.

Нагадаємо, Михалик виступав у складі московського клубу в 2013–2019 роках.

За підсумками минулого сезону Волинь посіла 3-е місце в турнірній таблиці Першої ліги, але в перехідних матчах за право грати в елітному дивізіоні поступилася Карпатам (0:0, 1:3).

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя