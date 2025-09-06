"Ми хотіли добре розпочати цей відбірковий етап. Ми грали проти складної команди, яка викладається на повну, і ми побачили, що вони не здаються. У другому таймі в нашій команді була невелика невпевненість протягом 10-15 хвилин, але я думаю, що ми все одно контролювали хід матчу і змогли піти з трьома очками, що було метою з самого початку.

Україна – Франція: прес-конференція Реброва – 2 різні тайми, головна хиба і суперечка з журналістами

Думаю, нам було легко створювати моменти, створювати рух і небезпечні моменти. Думаю, ми могли б ще збільшити рахунок. У мене були інші моменти, у хлопців теж. Ми могли забити більше. Можна розмірковувати про досконалість, але і це хороший початок.

Мій "черпак" в кінці гри? Це було нерозумно. Коли виходить, це красиво, але коли не виходить, це стає дурістю. Наступного разу доведеться або забити, або відмовитися від такого удару", – цитує Мбаппе TF1.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026