Відомий портал Transfermarkt опублікував рейтинг футболістів, які частіше за інших не реалізовували пенальті у XXI столітті.

Рамос повторив рекорд Буффона за кількістю матчів серед європейських збірних

Лідером за цим показником став ​​нападник Барселони Ліонель Мессі, який припустився 27 промахів. Другу сходинку посів португальський форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, який також не зміг реалізувати 27 пенальті, але при цьому його відсоток промахів нижчий, ніж у аргентинця.

На третьому місці розташувався італієць Франческо Тотті, який за свою кар'єру не зміг реалізувати 19 пенальті. Четверту сходинку окупував швед з Мілана Златан Ібрагімович (16 неточних пострілів). А замкнув "п'ятірку" італієць Антоніо Ді Натале – він нереалізував 15 своїх спроб.

Топ-10 гравців, які найчастіше невдало пробивали пенальті в XXI столітті, виглядає наступним чином:

1. Ліонель Мессі – 27 нереалізованих пенальті.

2. Кріштіану Роналду – 27.

3. Франческо Тотті – 19.

4. Златан Ібрагімовіч – 16.

5. Антоніо Ді Натале – 15.

6. Едінсон Кавані – 14.

7. Вейн Руні – 13.

8. Роналдінью – 13.

9. Френк Лемпард – 13.

10. Серхіо Агуеро – 12.

Перший крок на міжнародну арену – 5 дебютантів топ-збірних, з яких не можна спускати очей в листопаді