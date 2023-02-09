У чемпіонаті Франції та Лізі чемпіонів Ліонель Мессі грає за ПСЖ у футболці під 30-м номером. Але в Кубку Франції аргентинець вирішив узяти собі "десятку", тоді як володар десятого номера Неймар грає футболці з цифрою 11.

Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції – українець затьмарив Мессі, який знову залишився без трофея

Як інформує Opta, Мессі не зміг виграти останні п'ять офіційних матчів на клубному рівні, в яких він грав у футболці з десятим номером. Це прокляття почалося ще в Іспанії: Лео не виграв свої три останні матчі у складі Барселони – з Атлетіко (0:0), Леванте (3:3) і Сельтою (1:2). У Франції ця серія продовжилася в кубкових матчах із Ніццою (0:0, виліт по пенальті) і тепер ще й з Марселем (1:2).

До свіжого вильоту ПСЖ із Кубка доклав свою ногу українець Руслан Маліновський. Саме він забив переможний м'яч у ворота парижан на 57-й хвилині. Ви тільки подивіться на цю гармату!

За гостей забив Рамос, а рахунок із пенальті відкрив Алексіс Санчес. 2:1 – ПСЖ другий рік поспіль не вийшов у чвертьфінал Кубка.