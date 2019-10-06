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Маркевич покинув Агробізнес

20:06 648 Читать на русском
Маркевич покинув Агробізнес
Остап Маркевич / Сайт Агробізнеса

Першоліговий Агробізнес вирішив припинити співпрацю з головним тренером команди Остапом Маркевичем.

Остап Маркевич покинув посаду головного тренера Агробізнеса, інформує офіційний сайт клубу з Волочиська.

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Контракт 41-річного фахівця розірваний за обопільною згодою з клубом. Агробізнес подякував тренеру за виконану роботу та побажав успіхів у подальшій кар’єрі. Маркевич очолив Агробізнес у червні цього року після трьох сезонів у академії іспанського Вільяреала. Команда непогано розпочала поточну кампанію і стабільно трималася серед лідерів Першої ліги, однак зазнала двох поразок поспіль і опустилася на сьому сходинку (щоправда, відставання від першої позиції складає всього три очки).

Додамо, що Остап Маркевич є старшим сином легендарного футбольного тренера та фахівця Мирона Маркевича.

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Перша ліга Остап Маркевич Остап Маркевич Агробізнес Агробізнес
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