Марадона призначений головним тренером аргентинської Хімнасії

Легендарний аргентинець Дієго Марадона продовжує мандрувати світовими футбольними клубами.

Легендарний екс-гравець збірної Аргентини Дієго Марадона очолив Хімнасію Ла-Плата з Першого дивізіону Аргентини, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Умови контракту не розголошуються, але за інформацією ЗМІ, легендарний аргентинець підписав контракт терміном на 1 рік.

Останнім клубом, який тренував Марадона був мексиканський Дорадос. Дієго покинув клуб у червні 2019 року через проблеми зі здоров'ям. Відзначимо, що Хімнасія посідає останнє місце в чемпіонаті Аргентини, маючи 1 пункт після 5 зіграних турів.

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