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Манчестер Юнайтед відмовився вести переговори з Реалом щодо Погба

10 червня 23:15 336 Читать на русском
Манчестер Юнайтед відмовився вести переговори з Реалом щодо Погба
Поль Погба / Sky Sports

Манчестер Юнайтед не став вести переговори з мадридським Реалом щодо хавбека Поля Погба.

Манчестер Юнайтед відмовився вести переговори з Реалом щодо хавбека Поля Погба, повідомляє AS.

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Проте, головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан попросив керівництво мадридців налагодити діалог з "червоними дияволами". Вірогідно, останні хочуть підняти ціну на француза.

"Королівський клуб" вже встиг підписати Едера Мілітао, Луку Йовіча та Едена Азара. Також "вершкові" цікавляться Крістіаном Еріксеном.

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