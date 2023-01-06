Англійський воротар Джек Батленд завершить сезон на Олд Траффорд у статусі дублера Давіда Де Хеа.

Манчестер Юнайтед взяв Батленда в оренду з Крістал Пелас, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована до завершення сезону-2022/23.

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Джек буде дублером Давіда Де Хеа та складе конкуренцію Хітону. МЮ запросив Батленда після того, як Ньюкасл достроково відкликав з оренди Дубравку.

Батленд вважався перспективним воротарем під час виступів за Сток Сіті. До 2018-го отримував виклики у збірну Англії, за яку зіграв у підсумку 9 матчів. Однак в останні сезони Джек рідко грає за Крістал Пелас.

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