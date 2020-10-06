Лофтус-Чік та Йоахім Андерсен приєднались на правах оренди до Фулхема з Челсі та Ліона відповідно, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ще один новачок "дачників" – Тосін Адарабьойо – підписав повноцінний контракт терміном на 3 роки, покинувши Манчестер Сіті. Інші деталі угоди не розголошуються.

До слова, Фулхем не набрав ще жодного очка за 4 тури, маючи катастрофічну різницю м'ячів – 3:11 і наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ.

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