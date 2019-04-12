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Маліновський уникнув дискваліфікації за червону картку в матчі з Гентом

20:40 1919 Читать на русском
Маліновський уникнув дискваліфікації за червону картку в матчі з Гентом
Руслан Маліновський / FOTO: BELGA

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Бельгії виніс рішення у справі щодо червоної картки півзахисника Руслана Маліновського у матчі з Гентом.

Прокуратура Федерації футболу Бельгії вимагала дискваліфікацію на 7 матчів, а також штраф у розмірі 7 тисяч євро. Однак Маліновського повністю виправдали. Хавбек Генка зможе зіграти в центральному матчі чемпіонату Бельгії проти Брюгге вже цієї неділі.

"Маліновський вдарив мене ненавмисно", – півзахисник Гента Ферстрете

"Я намагався зберегти м'яч поблизу кутового прапорця, але Ферстрете потягнув мене вниз, і я впав на спину. Тоді я вдарив його, але не мав наміру цього робити. Я впав і не бачив його", – сказав Маліновський.

Відзначимо, що Генк лідирує в чемпіонаті Бельгії, випереджаючи Брюгге на один пункт. Маліновський є одним з лідерів своєї команди – українець забив вже 11 голів у чемпіонаті та віддав 9 асистів.

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