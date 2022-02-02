Маліновський приголомшив зміною іміджу – таким зіркового українця ще не бачили
15:59 - Читать на русском
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський вирішив дещо змінити свій зовнішній вигляд.
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Маліновський не виходив на поле з 9 січня, коли у матчі проти Уденезе оформив гол+пас. За інформацією ЗМІ, хавбек не встиг отримати зелений сертифікат, оскільки надто пізно вакцинувався. Наступний поєдинок Аталанта проведе 6 лютого проти Кальярі – ймовірно, тоді ми побачимо "оновленого" Руслана.
Нагадаємо, загалом у поточному сезоні Маліновський награв 23 матчі, в яких відзначився 6 голами та 2 асистами.
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