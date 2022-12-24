"Я не знаю, як закінчиться історія з Павелком. Ми ж скільки років живемо в країні, де однією із найбільших і найцінніших якостей еліти є якість "порішать". Тому я не знаю, як воно завершиться. Я не політик, я далекий від політики, а в політиці там хлопці на фінтах таких, що Роналдінью і Зідан плачуть.

Екс-гравець збірної України закликав Павелка піти з посади президента УАФ

Я вважаю, що структура УАФ, структура взагалі українського футболу у своєму нинішньому вигляді недієздатна. Вона архаїчна і застаріла. Я порівнював і порівнюю її з ЦК КПРС, де є генсек, а ті всі тільки голосують, щоби генсек, не дай Бог, не був незадоволений. Він скаже якусь муть, єресь, а всі "за". І ніхто не має стержня, щоби сказати, що ні, треба інакше. У нас зараз застаріла система. У нас зараз система, де намішано купа всього: і професіональний футбол, і аматорський футбол. Вона неефективна, ця система, бо у нас нічого абсолютно не розвивається з точки зору футболу.

Люди там собі медальки навішують, що інфраструктура розвивається. Так, а що ви зробили для розвитку цієї інфраструктури? Андрій Засуха побудував за свої гроші стадіон у Ковалівці, так до чого тут УАФ? Григорій Козловський побудував академію під Львовом, ви при чому? Лавренко, Лівий Берег, стадіон побудував, викупив землю за свої гроші, побудував маленький затишний стадіон. Зате приїхали усієї компанією розрізати ці стрічки і подарувати два м'ячі по 10 доларів.

Що ви зробили для дітей, для аматорського футболу? УАФ, як організація покликана розвивати український футбол, ми не бачимо ніяких прикладів, що вона це робить. Бачу, що є президент, купа віцепрезидентів і ще незрозуміло кого", – поділився Вацко на шоу Розмова.

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